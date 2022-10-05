شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يقود عملية "الهدوء الذى يسبق العاصفة " فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عبد الله السعيد لاعب صانع العاب نادي بيراميدز صوره له على حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" برفقه زملائه رمضان صبحي مهاجم الفريق، وشريف اكرامي حارس المرمى، على هامش تواجدهم فى دبى لإقامة معسكر إعداد للموسم الجديد.



تغريدة عبدالله السعيد على انستجرام

وعلق عبدالله اسعيد على الصورة المنشورة بـ" الهدوء الذي يسبق العاصفة".

من جانبه كشف مصدر بنادى بيراميدز، حقيقة دخول النيجيرى جونيور أجايى ضمن قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وإن اسم اللاعب ارتبط كثيرًا ببيراميدز قبل أن ينتقل لصفوف سموحة.

النيجيرى جونيور أجايى صانع ألعاب الأهلى السابق، انتقل مؤخرًا لصفوف سموحة لمدة 3 سنوات قادمًا من النصر الليبى، وتردد اسمه فى اوقات عديدة حول اقترابه من الانتقال لبيراميدز.

وأكد المصدر، أن ما تردد عن دخول بيراميدز في مفاوضات مع أجايي سواء قبل أو بعد انتقاله لسموحة، من أجل التعاقد معه غير صحيح على الإطلاق وشائعة لا أساس لها من الصحة.

أوضح المصدر أن النادي لم يقدم أي عروض للاعب النيجيري في أي وقت سابق كما تردد، وموضحا أن أجايي لم يكن يوما هدفا من أهداف بيراميدز في أي مرحلة سابقة.

أشار إلى أن بيراميدز يمتلك العديد من النجوم الكبار سواء أصحاب الخبرة والشباب في نفس مركز أجايي وأغلبهم أصحاب خبرات دولية، وبالتالي لا مجال لعرض التعاقد مع أجايي، وكل ما يتردد عن تقديم عرض له غير صحيح.

يذكر إن أجرى جونيور أجايى أجرى جراحة ناجحة في أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم، خلال تواجده مع سموحة.