شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يقرر فتح قيد استثنائى للاعبى الدرجة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر فتح باب قيد إستثنائى للاعبى ولاعبات الدرجة الأولى بعد غلق باب القيد فى 29 سبتمبر الماضى وذلك فى الفترة من 8 و حتى 17 أكتوبر الجارى .

و يأتى فتح القيد الإستثنائى فى حالات اللاعب أو اللاعبة أصحاب العقد السلوى و لم يرد بكشوف قيد ناديه شرط أن تكون القائمة مكتملة او اللاعب واللاعبة اللذين حصلوا على نموذج فسخ تعاقد بعد غلق باب القيد الأساسى ، فضلا عن اللاعب المصعد من الشباب للدرجة الأولى و لم يرد بالكشوف .

فيما إستقر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة على مد فترة قيد المدربين والأجهزة الفنية حتى يوم 10 أكتوبر الجارى، وكذلك إدارة المباريات حتى يوم 15 من نفس الشهر بدون كارنيه.

وأخطر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة، الأندية بعدم السماح للمدربين بإدارة المباريات بدون كارنية بدءا من يوم 16 أكتوبر الجارى .

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بسداد نسبة الـ3% من قيمة عقود اللاعبين أثناء تسجيل الأندية، من أجل استخراج بطاقات الموسم الجديد.