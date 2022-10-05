شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يجتمع مع محمد نصر قبل بداية برنامجه التأهيلى فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد نصر مدافع الإسماعيلي الشاب، برنامجه التأهيلي الأخير حول الملعب مساء أمس قبل الانتظام فى تدريبات فريقه الجماعية.

وكان الجهاز الطبي للدراويش برئاسة الدكتور مجدي باز، قد وضع برنامج خاص للمدافع الشاب يخضع له خلال الفترة القادمة بعدما أنهي التدريبات العلاجية بشكل جيد.

وعقد الاسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق، اجتماعا مع اللاعب قبل بدء مران الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وذلك للإطمئنان على حالته الصحية.

والجدير بالذكر أن ” نصر ” يغيب لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر منذ إجراءه العملية الجراحية التى خضع لها فى الأول من سبتمبر الماضي بعد تعرضه للإصابة بكسر فى الترقوة.