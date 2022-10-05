صفقات كبرى منتظر حسمها قبل غلق باب القيد في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تتنافس الأندية المصري على جلب أفضل الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ لسد احتياجات الفرق قبل بداية الموسم الكروي.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في مصر يوم 10 أكتوبر القادم، مما يعني أنه يتقبى للأندية خمسة أيام فقط لإنهاء كافة التعاقدات المعلقة.

وظهر جليًا للجميع أن أندية الدوري المصري هذا الموسم أبرمت العديد من الصفقات؛ استعدادًا للموسم الجديد وضخت أموال كثيرة لسد احتياجاتها.

وخلال السطور التالية نرصد لكم أبرز الصفقات المعلقة قبل غلق بابا القيد:

الأهلي

تعاقد الأهلي مع صفقة أجنبية وحيدة حتى الآن وهو البرازيلي برونو سافيو من نادي بوليفار البوليفي، وصفقتين من مصر هما شادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا وبعض اللاعبين الشباب.

ويصب الأهلي مجهوداته حاليًا على صفقة برازيلية جديد، وهو مارسينيو لاعب نادي كاواساكي فرونتالي الياباني.

وتوجد حالة من الغموض فرضت نفسها علي مفاوضات النادي الأهلي مع نادي كاواساكي فرونتالي الياباني لضم الجناح الأيسر البرازيلي مارسينيو، ما بين توقف الأمور وزيادة في المقابل المادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حدثت انفراجه وبات فرص ضم اللاعب كبيرة للغاية والساعات المقبلة سوف تشهد الحسم وإرسال العقود ".

وأضاف المصدر: ": "هناك موافقة من اللاعب ووكيله على الانضمام للأهلي والأمور في مراحلها الأخيرة مع ناديه الياباني وسوف يتم إرسال التذاكر للبرازيلي مارسينيو للوصول للقاهرة والخضوع للكشف الطبي ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة".

وفي نفس السياق يحاول الأهلي الاستفادة من لاعبيه في إخراجهم على سبيل الإعارة؛ حتى يكتسبوا مزيد من الخبرات أو ليعودوا من جديد لمستواهم.

وعلى رأس اللاعبين المقرر رحيلهم من الأهلي خلال الفترة القادمة يأتي صلاح محسن ومحمد محمود وزياد طارق.

الزمالك

أعلن الزمالك عن 7 صفقات تم ضمهم رسميًا حتى الآن وهم: الغيني سامسون، وعودة محمد صبحي من الإعارة، عمر جابر، مصطفى الزناري، زكريا الوردي، نبيل عماد دونجا، وإبراهيما نداي.

ارتبط اسم الزمالك بستة لاعبين في الدوري المصري وهم: مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري - عمرو السيسي لاعب وسط طلائع الجيش - مصطفى شلبي جناح إنبي - عبده يحيى جناح مهاجم غزل المحلة - وناصر منسي ومحمد هلال لاعبا البنك الأهلي.

وبحسب ما علمه "الخليج 365"، فإن مروان عطية يُعد أولوية الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية إلا أن الصفقة متوقفة بسبب رغبة نادي الاتحاد السكندري في الاحتفاظ باللاعب بالموسم المقبل.

في المقابل، لا يرغب نادي طلائع الجيش في بيع عمرو السيسي خاصة مع رحيل مهند لاشين إلى صفوف فيوتشر.

وبالنسبة لمصطفى شلبي فالأخير ارتبط مؤخرًا بالانتقال للزمالك بحسب ما صرح به أيمن الشريعي رئيس إنبي في الفترة الماضية.

شلبي صاحب الـ27 عامًا كان قريبًا من الانتقال للنادي الأهلي بحسب تأكيدات إدارة النادي البترولي إلا أن المفاوضات توقفت نهائيًا من جانب إدارة القلعة الحمراء لعدم التوصل لاتفاق مادي.

وبالنسبة لعبده يحيى مهاجم غزل المحلة المتواجد ضمن المرشحين، لكن لم يقدم النادي الأبيض عرضًا رسميًا لضم صاحب الـ23 عامًا حتى الآن.

في نفس السياق أعلن كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، رفضه فكرة انتقال ناصر منسي ومحمد هلال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى رغبة الفريق في الحفاظ على القوام الأساسي.

الإسماعيلي

قدم الإسماعيلي حتى الآن موسم صفقات قوي وتعاقد مع الثنائي الإفريقي ياو أنور وعبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي فراس شواط ونور زمان الزموري وحمدي النقاز بجانب باسم مرسي ومحمود الشبراوي.

كما أتم الإسماعيلي تعاقده مع المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو ليقود الفريق خلال الموسم القادم.

ويحاول الإسماعيلي الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق ومن أهم أعمدة الفريق عبد الرحمن مجدي الذي توجد مفاوضات كبيرة من المصري لضمه.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري البورسعيدي عن صفقة جديدة يسعى مجلس إدارته لحسمها خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مجلس إدارته يُكثف خلال الفترة الجارية مفاوضاته لحسم صفقة لاعب الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي.