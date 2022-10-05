كاف يخطر اتحاد الكرة بإيقاف مدرب مصري 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الأربعاء، خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره من خلاله قرارات لجنة الانضباط بشأن إيقاف المدرب أحمد عادل إبراهيم مدرب جاسوجي يونايتد الرواندي.

وكانت لجنة الانضباط برئاسة الجنوب أفريقي ريمون هاك، قررت في وقت سابق منع المدرب أحمد عادل إبراهيم من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم الأفريقية لمدة خمس سنوات.

وجاء قرار لجنة الانضباط بسبب شكاوى بخصوص تزوير أحمد عادل لرخصته التدريبية والتي يفترض أن توقيعها من قبل أنتوني بافو مساعد الأمين العام السابق في "كاف".

كاف علم أن اسم المدرب أحمد إبراهيم ليس مسجلاً في كشوفات الرخص التدريبية، وأن اسم صاحب هذا الترخيص "A" لم يقدم للكاف مستندات مما يعني أنه تذوير وثائق.

وبحسب ما جاء في خطاب "كاف"، لم يسجل أحمد عادل إبراهيم مطلقًا في دورة ترخيص "A" في بوركينا فاسو ولم يصدر له أي دبلوم من هذا الاتحاد.

وأكدت لجنة الانضباط، أن أحمد عادل إبراهيم لم يقدم أي بيان في إطار الإجراء التأديبي الحالي، ولا أي دليل للرد على الادعاءات بتزوير رخصته.

وكان نادي جاسوجي يونايتد في الدوري الرواندي الممتاز قرر تعيين أحمد عادل مدربًا جديدًا للفريق في يوليو الماضي.

وتعُد هذه هيّ الولاية الثانية لعادل في رواندا بعد تدريب نادي موسينزا قبل مغادرة البلاد في أبريل من عام 2020 بعد تفشي فيروس كورونا.