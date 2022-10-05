شركة أديداس تعلن اتفاقها مع الأهلي لرعاية قميصه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية عن توصلها لاتفاق مع النادي الأهلي بخصوص رعاية قميص الفريق.

ونشرت الشركة تغريدة عبر حسابها باللغة العربية على موقع "تويتر" قالت فيه: "يسرنا الإعلان عن اتحاد القوة بين النادي الأهلي المتميز وبين أديداس في شراكة طويلة حتى موسم 2025-2026".

وأشارت التغريدة لوجود تطورات قادمة سيتم الإعلان عنها في موعد لاحق.

وكان مصدر داخل الأهلي قال في تصريحات سابقة لمصراوي إن عقد شركة أمبرو انتهى في 30 سبتمبر الماضي، وتم الاتفاق مع شركة أديداس.

ومن المقرر أن يظهر الأهلي بقميصه الجديد في المباراة المقبلة أمام الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد القادم.