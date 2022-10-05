رسميًا.. كاف يكشف موعد وملعب مباراتي الأهلي والزمالك بإياب دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، موعد مباراتي العودة سواء لفريق الأهلي أو الزمالك في دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد "كاف" في بيانه الرسمي، أن الأهلي سوف يلاقي فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، يوم 15 الشهر الجاري على ملعب "الأهلي We السلام" في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد بطل تونس، يوم الأحد المقبل، في لقاء الذهاب والذي سوف يقام بمنستير، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

في المقابل، سيلعب الزمالك ضد فلامبو بطل بوروندي يوم 14 أكتوبر على ملعب "الجيش" ببرج العرب، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اتفق مع السفير البوروندي على إقامة مباراة الذهاب في مصر أيضًا، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي سيبدأ مشواره الأفريقي من دور الـ32، في المقابل افتتح الزمالك طريقه بمواجهة إليكت بطل تشاد من دور الـ64.