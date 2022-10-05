"صلاح ضاعف النتيجة".. كيف تناولت الصحف الإنجليزي فوز ليفربول بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الصحف الإنجليزية على فوز ليفربول، أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وإحراز صلاح للهدف الثاني للريدز، فيما سجل أرنولد الهدف الأول.

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزًا مستحقًا بهدفين دون رد، على ضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نابولي الإيطالي صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على أياكس برباعية في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

ثم يأتي ليفربول في مركز الوصافة برصيد 6 نقاط، ثم أياكس بـ3 نقاط، وأخيرًا رينجرز بدون نقاط.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إن أرنولد ومحمد صلاح سجلوا ليعيدوا الريدز إلى المسار الصحيح ويعزز فرصهم في الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

فيما تحدثت صحيفة "ذا صن" أن صلاح ضاعف النتيجة والاستعداد الآن لمباراة أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي.

وعنونت صحيفة "جارديان" على المباراة: "ألكسندر أرنولد وصلاح يقودان ليفربول للفوز على رينجرز".

وعلقت صحيفة "اندبندنت"على المباراة: "محمد صلاح يساعد ليفربول في الفوز على رينجرز بدوري أبطال أوروبا".