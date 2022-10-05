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كلوب: كنا نحتاج الفوز على رينجرز

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محمد اسماعيل - القاهرة - يرى يورجن كلوب، مدرب ، أن الفوز على رينجرز في ، كان "بالضبط ما يحتاجه الفريق" بعد إجراء عدة تغييرات على طريقة اللعب.

وبعد التعادل (3-3) أمام برايتون في ، استعاد ليفربول نغمة الانتصارات بالفوز (2-0) على رينجرز مساء أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية: "كان هذا بالضبط ما كنا بحاجة إليه الليلة، لعبنا بتشكيل جديد، وكان علينا تغيير الأشياء".

وأضاف: "كان لدينا الكثير من الفرص وسجلنا هدفين من الكرات الثابتة أيضا، أحب هذا لأنه يعني أنك لست بحاجة إلى انتظار قرارات حكم الفيديو المساعد".

وأتم: "لا توجد مشكلة في الدفاع، في اللحظات الجيدة كان كل شيء على ما يرام، وتوقعنا رد فعل من الخصم ونجحنا في التعامل معه".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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