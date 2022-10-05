كلوب: كنا نحتاج الفوز على رينجرز

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن الفوز على رينجرز في دوري أبطال أوروبا، كان "بالضبط ما يحتاجه الفريق" بعد إجراء عدة تغييرات على طريقة اللعب.

وبعد التعادل (3-3) أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، استعاد ليفربول نغمة الانتصارات بالفوز (2-0) على رينجرز مساء أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية: "كان هذا بالضبط ما كنا بحاجة إليه الليلة، لعبنا بتشكيل جديد، وكان علينا تغيير الأشياء".

وأضاف: "كان لدينا الكثير من الفرص وسجلنا هدفين من الكرات الثابتة أيضا، أحب هذا لأنه يعني أنك لست بحاجة إلى انتظار قرارات حكم الفيديو المساعد".

وأتم: "لا توجد مشكلة في الدفاع، في اللحظات الجيدة كان كل شيء على ما يرام، وتوقعنا رد فعل من الخصم ونجحنا في التعامل معه".