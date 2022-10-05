شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 5-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريقا مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، بملعب الاتحاد، في مواجهة سهلة لأصحاب الأرض، وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا بـ6 نقاط من انتصارين، بينما يحل كوبنهاجن ثالثًا بنقطة يتيمة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم بث مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره كوبنهاجن الدنماركي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا بـ6 نقاط من انتصارين، بينما يحل كوبنهاجن ثالثًا بنقطة يتيمة.



موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023



يلتقي فريقا مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، بملعب الاتحاد يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023



تُبث مباريات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" على الهواء مباشرة، بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المُقرر أن يتم بث مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

معلق مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

من المنتظر أن يتولى البحريني خالد الحدي مهمة التعليق على مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وسيدخل رجال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مباراة كوبنهاجن بمعنويات مرتفعة للغاية عقب الفوز الساحق 6-3 على مانشستر يونايتد في ديربي المدينة بالدوري الإنجليزي.

وينتظر أن يريح المدرب جوارديولا إيرلينج هالاند نجم الهجوم مع منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين البدلاء لكن مع الاستمرار في اللعب بطريقة 4-3-3.

على الجانب الآخر، سيدخل مدرب كوبنهاجن جاكوب نيستروب مباراة مانشستر سيتي معتمدًا على طريقة 4-3-3 للخروج بأفضل نتيجة ممكنة ضد بطل إنجلترا.

كوبنهاجن

تشكيل مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في دوري أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: جواو كانسيلو ومانويل أكانجي وناثان آكي وسيرجيو جوميز

الوسط: إلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا وكيفن دي بروين

الهجوم: جاك جريليش ويوليان ألفاريز وكول بالمر

حراسة المرمى: ماثيو ريان

الدفاع: فيكتور كريستنسن وديفت تشوكولاف ودينيس فافرو وكيفن ديكس

الوسط: إسحاق جوهانسون ولوكاس ليراجير وماركو ستامينيتش

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الهجوم: محمد دارامي وأندرياس كورنليوس وفيكتور كلايسون

إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي

ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي - 6 نقاط

بروسيا دورتموند - 3 نقاط

كوبنهاجن - نقطة

إشبيلية - نقطة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 3 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 3 أهداف

ليروى ساني - بايرن ميونخ - هدفان

محمد قدوس - أياكس أمستردام - هدفان

جود بيلينجهام - بروسيا دورتموند هدفان

يخوض فريق مانشستر سيتي مواجهة سهلة نسبيًا عندما يستضيف كوبنهاجن الدنماركي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

يدخل مانشستر سيتي المباراة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة ورصيد النقاط الستة التي جمعها من الفوز في الجولتين الماضيتين وتسجيل 6 أهداف وتلقي هدف وحيد.

بينما يحل فريق كوبنهاجن في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل في لقاء وحيد وخسارة مثله وعدم تسجيل أية أهداف وتلقي 3 حتى الآن.

وحقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا مستحقًا على حساب نظيره بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الماضية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما تعادل فريق كوبنهاجن سلبيًا مع إشبيلية الإسباني في المباراة الماضي وجمع أول نقطة في دور المجموعات بعدما تلقي هزيمة قاسية من دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويأمل على الصعيد الفردي النجم المتألق إيرلينج هالاند من تسجيل عدد كبير من الأهداف في مباراة اليوم مستفيدًا من حالة التألق الكبيرة التي يظهر عليها خلال الفترة الحالية والتي جعلته في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات ونفي الحال بالدوري الإنجليزي.

فيما يسعى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي في تحقيق اللقب القاري الأول مع السيتي بعدما أخفق في أكثر من موسم سابق.

وفي نفس المجموعة يلتقي إشبيلية الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

يسعى إشبيلية لتصحيح الأوضاع وتغيير الصورة الضعيفة التي ظهر عليها في دور المجموعات بعدما تلقى خسارة قاسية على أرضه وأمام جماهيره من السيتي في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع كوبنهاجن في المباراة الماضية ليحجز مكانه في مذيلة ترتيب المجموعة.

بينما يأمل دورتموند في مواصلة مطاردة فريق مانشستر سيتي من خلال تحقيق الفوز على حساب إشبيلية حيث يحجز المركز الثاني ففي جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز على كوبنهاجن في الجولة الأولى والخسارة في الثانية من بطل الدوري الإنجليزي.