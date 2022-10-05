شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء 5-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، مباراة ضد بنفيكا البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "النور" مباراة الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأبطال، موسم 2022/23.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن بنفيكا صاحب عدد النقاط ذاته.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا



من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا



تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا

سيعلق جواد بدة على أحداث المباراة اليوم.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بنفيكا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: راموس، ماركينيوس، دانيلو، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيراتي، فيتور فيريرا، نونو مينديس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، مبابي، نيمار.

وتحسم مباراة اليوم المتصدر لجدول ترتيب المجموعة الثامنة خاصة وأن بنفيكا حال ما حقق انتصار على حساب باريس سان جيرمان بفضل اللعب على أرضه ووسط جماهيره سينفرد بالصدارة.

ويعول نادي باريس سان جيرمان على ثلاثية هجومه الناري المكون من "نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، وليونيل ميسي"، في فك طلاسم دفاعات نادي بنفيكا الذي يعد الأقوى في المجموعة بفضل الهدف الوحيد الذي تلقاه.

ويغيب عن مباراة اليوم ريناتو سانشيز، لاعب وسط باريس، اضطر للخروج أمام نيس، بعد 16 دقيقة فقط من عودته إلى الملاعب، بسبب إصابة في الفخذ الأيمن.

ويتصدر ليونيل ميسي المشهد في مباريات باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي بعد توهجه المثير، حيث يعد "البرغوث" اللاعب الوحيد الذي شارك أساسيا في المباريات الرسمية الـ12 التي لعبها الفريق هذا الموسم في جميع البطولات، وهو الوحيد الذي حقق دقائق لعب تجاوزت الـ1000 دقيقة.

ويمتلك ليونيل ميسي سبعة أهداف، آخرها كان من ركلة حرة في مباراة نيس وهو الأول له بهذه الطريقة مع الفريق، فضلا عن ثماني تمريرات حاسمة، بينما في العام الماضي، في نفس المرحلة منذ هذا الموسم، كان قد نجح في تسجيل هدف واحد فقط.

وتاريخيًا التقى فريقا بنفيكا ضد باريس سان جيرمان في 6 مباريات في البطولات الأوروبية نجح أصحاب الأرض في الفوز خلال 3 لقاءات، والتعادل في واحدة وخسارة مواجهتين فقط أمام النادي الباريسي.

وانتهت آخر مباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا بين الفريقين بفوز بنفيكا على أرضه في العاشر من ديسمبر 2013 بهدفين لهدف.

بينما جاءت نتيجة المواجهة قبل الماضية بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 على حساب بنفيكا في الثاني من شهر أكتوبر 2013.

يترقب عشاق ومحبو كرة القدم في كل مكان، وخاصة مشجعي الدوري الفرنسي موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مع نظيره فريق ريمس، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي، في موسمه الجديد 2022-2023.

- موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام ريمس في الدوري الفرنسي



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره نادي ريمس، يوم السبت الموافق 8 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

-موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الفرنسي



ويتصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بينما يأتي فريق ريمس في المركز السابع عشر برصيد 6 نقطة.

-القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام ريمس في الدوري الفرنسي

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره ريمس، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الفرنسي.