القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندوى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل قنص بطاقة التأهل إلى دور المجموعات الأفريقى.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندوي

تذيع قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى، حيث من المنتظر أن تحصل على حقوق إذاعة المباراتين باعتبار أن المباراتين فى القاهرة بعد موافقة الفريق البوروندي.

موعد مباراة الزمالك و فلامبو دو سنتر

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأحد الموافق التاسع من أكتوبر الجارى.

مواجهات الزمالك مع أندية بوروندى

قبل لقاء دور الـ32 الزمالك، تقابل مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

ففي موسم 85 التقى الزمالك مع فيتال فى ربع نهائي بطولة أفريقيا وفاز 5-3 بمجموع المباراتين، وفى موسم 86 التقى الزمالك مع إنتر كلوب بالدور ربع النهائي أيضاً وخطف تذكرة التأهل بمجموع المباراتين 3-1 ، وفى موسم 2007 تقابل الزمالك مع فيتال أو بالدور التمهيدى وفاز الفارس الأبيض5-1 بمجموع المباراتين.

نجح الزمالك فى الاتفاق مع سفير بوروندى فى مصر، على خوض مباراتي فلامبو البوروندى فى مصر فى إطار مباريات دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وزار مرتضى منصور السفير فى سفارة بوروندى فى مصر، واتفق على كل البنود التى طلبها الجانب البوروندى لكى ينقل مباراة الذهاب من تنزانيا إلى مصر بعد موافقة رئيس الزمالك على تلبية رغباتهم.

واستقبل مرتضى منصور سفير بوروندى داخل نادى الزمالك وقاما بتوقيع عقود نقل المباراة، وأهدى رئيس الزمالك للسفير شعار وقميص ودرع النادى للسفير خلال زيارته للنادى.

يذكر أن فريق فلامبو دي سنتر البروندي قد تأهل لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.

تقرر وصول فريق فلامبو البوروندى إلى القاهرة، مساء يوم الجمعة، استعدادًا لخوض مواجهتى الزمالك "الذهاب والإياب"، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. ويصل الفريق البوروندى إلى القاهرة مساء الجمعة، على أن يخوض تدريبات خفيفة ويخوض تدريبه الأساسى يوم السبت، حيث تقام مباراة الذهاب على استاد برج العرب يوم الأحد. وكان الفريق البوروندى حدد تنزانيا لاستضافة مباراة الذهاب أمام الزمالك، وعرض مسئولو الزمالك على الفريق البوروندى استضافة اللقاءين فى القاهرة، وهو ما وافق عليه مؤخرًا مسئولو نادى فلامبو.

فلامبو البوروندى يصل القاهرة الجمعة لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال