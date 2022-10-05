شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين وفقرات بدنية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي 3 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان، وتعادل مع فريق طلائع الجيش.