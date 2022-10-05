الامارات | الإنجليزي الشوربجي يتفوق على شقيقه المصري في نهائي أميركا للإسكواش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اللاعب الإنجليزي محمد الشوربجي بلقب بطولة نيتسويت المفتوحة للإسكواش في أميركا، بعدما تغلب على شقيقه المصري مروان الشوربجي بنتيجة 3-1.

وأنهى مروان المصنف التاسع عالمياً الشوط الأول لصالحه 11-6 لكن شقيقه الأكبر محمد (31 عاماً) انتفض ليفوز بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 11-9 و11-2 و11-8.

وهذا هو اللقب الثاني لمحمد الشوربجي، الذي فاجأ الجميع بإعلانه تمثيل إنجلترا بدلاً من مصر في وقت سابق من العام الحالي، هذا الموسم بعد بطولة قطر في سبتمبر.

وحقق محمد الشوربجي، المصنف الخامس عالمياً، فوزه 15 في 20 مباراة أمام شقيقه كما أنه الأول بعد الخسارة في آخر مواجهتين أمام اللاعب البالغ عمره 29 عاما.