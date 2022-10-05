قمة تشيلسي وميلان وبنفيكا يواجه باريس سان جيرمان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 5 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن أبرز المباريات المنتظرة اليوم قمة تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي، بجانب بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

سالزبورج vs دينامو زغرب - الساعة 6.45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

لايبزيج vs سلتيك - الساعة 6.45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي vs ميلان - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال مدريد vs شاختار- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي vs كوبنهاجن - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

يوفنتوس vs مكابي - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

إشبيلية vs دورتموند - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2 English

بنفيكا vs باريس سان جيرمان - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium