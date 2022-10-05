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قمة تشيلسي وميلان وبنفيكا يواجه باريس سان جيرمان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -      

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 5 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، ضمن منافسات بطولة .

ومن أبرز المباريات المنتظرة اليوم قمة الإنجليزي وميلان الإيطالي، بجانب بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

سالزبورج vs دينامو زغرب - الساعة 6.45 مساء  على قناة beIN Sports 2 HD Premium

لايبزيج vs سلتيك - الساعة  6.45 مساء  على قناة  beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي vs ميلان - الساعة 9 مساء على قناة  beIN Sports 1 HD Premium

vs شاختار- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي vs كوبنهاجن - الساعة 9 مساء  على قناة  beIN Sports HD Xtra 1   

يوفنتوس vs مكابي - الساعة 9 مساء على قناة  beIN Sports HD Xtra 2 

إشبيلية vs دورتموند - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2 English

بنفيكا vs باريس سان جيرمان - الساعة 9 مساء على قناة  beIN Sports 3 HD Premium

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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