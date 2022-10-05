الإعلان عن موعد انتهاء الدوري المصري.. ومصير مباريات البطولة خلال كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف شريف صالح، عضو رابطة الأندية المصرية، عن بعض الأمور الهامة التي تخص الموسم المقبل، منها موعد انتهاء الدوري المصري، ومصير مباريات البطولة المحلية أثناء مونديال قطر 2022.

وقال صالح، في تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" مساء الثلاثاء: "استقرينا على إجراء قرعة الدوري يوم 9 من الشهر الجاري، على أن يبدأ الموسم بشكل رسمي يوم 18 أكتوبر، وينتهي بنهاية يونيو المقبل، وسنضغط المسابقة من أجل إنهائه مبكرا مثل باقي الدوريات بالعالم، والتي تنتهي في التوقيت الطبيعي، خاصة أن الموسم بعد المقبل سيشهد عدد مباريات أكبر، بسبب إقامة دوري السوبر الأفريقي".

وعن إمكانية إقامة مباريات محلية سواء كان لمسابقة الدوري أو كأس مصر وكذلك كأس الرابطة خلال إقامة بطولة كأس العالم 2022، قال صالح: "خاطبنا الفيفا بالفعل، ولن ننتظر الرد لأن القرار داخلي، وهناك دوريات تستكمل مبارياتها وقت كأس العالم، ولن تُقام مباريات كثيرة من الدوري، بل ستقام أيضا مواجهات من كأس مصر وكأس الرابطة وقت مونديال قطر، نوفمبر المقبل".

وأكد عضو رابطة الأندية أن المصلحة الهامة للكرة المصرية تشير إلى إقامة مباريات خلال كأس العالم، لكن سيعرض جدول الدوري بمواعيده من أجل الموافقة عليه، ومنح الضوء الأخضر والقرار الأخير بشأن إقامة المباريات خلال المونديال.