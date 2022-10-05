شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستقر على انطلاق بطولة الدورى 18 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، على انطلاق بطولة الدورى الموسم الكروى الجديد يوم 18 أكتوبر الجارى، على أن تكون القرعة يوم 10 أكتوبر.

وسيخاطب مسئولو الرابطة الأندية لتحديد ممثليهم للتواجد فى مراسم القرعة الخاصة بالدورى.

وبدأ قيد اللاعبين فى الأول من سبتمبر، ويُسمح لكل نادٍ بقيد 30 لاعبا فى قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى، إضافة إلى 3 فى قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل.

كان اتحاد الكرة قد أصدر بياناً حدد فيه الكثيرمن النقاط بينها "لا يجوز لأى نادٍ شراء لاعبين إلا فى حدود ميزانيته المقدمة فى ملف التراخيص".

كما حظر الاتحاد المصرى تنقل المدير الفنى بين عدة أندية، مشددا على أنه لن يُسمح للمدير الفنى المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه.