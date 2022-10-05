شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينهى ودياته فى معسكر القاهرة بمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا نظيره الداخلية فى 9 أكتوبر الجارى، فى ثالث لقاءته الودية استعدادًا للموسم الجديد من الدورى المصرى الممتاز بعدما واجه ديروط والترسانة.

ويقيم نادى فاركو معسكرًا مغلقًا فى أحد الفنادق بالقاهرة، ويسعى نونو ألميدا لخوض عدد من المباريات التجريبية لتجهيز فريق فاركو بالشكل الأمثل لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.

ويقضى فاركو حاليا عقوبة الحرمان من القيد لفترتى قيد بسبب التعاقد مع سيف تيرى المهاجم السودانى وعقده مستمر مع المريخ.