شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يناقش مع جاريدو القائمة المحلية النهائية قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادى الإسماعيلى جلسات مكثفة مع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى لفريق الكرة بحضور حسنى عبد ربه مدير الكرة، لمناقشة الشكل النهائى للقائمة المحلية للدراويش استعداداً للموسم الجديد قبل غلق باب القيد الصيفى.

وكان جاريدو قد سلم مسئولو الإسماعيلى تقرير فنى بعد نهاية معسكر القاهرة يتضمن رؤيته بشأن الأسماء المقرر استبعادها من صفوف الدراويش، وكذلك المراكز التي تحتاج للدعم قبل غلق باب القيد.

ورحل عن صفوف الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية كل من أحمد أيمن ومحمود البدري وشادي ماهر ومحمود عبد الله وعمرو الحلواني وعبد الله جمعة ومحمد عادل وأحمد مصطفى وحسن ياسين ومدحت فقوسة ومحمود عبد العاطي دونجا والإيفواري جان موريل والبوليفي كارميلو والأجنتيني دييجو فرناندووالجامبي سايكو كونيتيه ووجيه عبد الحكيم ومحمد مجدي وكمال السيد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.