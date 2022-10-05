شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والميناء اليمنى بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الميناء اليمنى فى أولى جولات البطولة العربية للسلة، والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى.





موعد مباراة الأهلى والميناء اليمنى

تقام مباراة الأهلى والميناء اليمنى فى أولى مباريات البطولة العربية فى الثالثة عصرا بتوقيت الكويت والثانية بتوقيت القاهرة.





مجموعة الأهلى

ويتواجد فريق رجال سلة الأهلى بالمجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.





قائمة الاهلى فى البطولة العربية

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كل من سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

ويترأس بعثة الفريق فى البطولة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى.

ويشارك فى البطولة من مصر أيضا فريق سلة الاتحاد السكندرى والذى يقع في مجموعة أخرى.