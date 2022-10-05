شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يودع بطولة العالم بعد الخسارة أمام هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب رجال تنس الطاولة أمام نظيره هونج كونج بنتيجة 3 / 0 فى منافسات دور الـ16 من بطولة العالم التى تقام بالصين.

وودع المنتخب البطولة بعد أن حقق إنجاز الوصول إلى دور الـ16 ببطولات العالم كأول منتخب عربى وأفريقى يحقق هذا الإنجاز.

وتأهل منتخب للطاولة لدور الـ16 بعد التغلب على نظيره التشيكى بنتيجة 3 / 1، ومن قبله الفوز على نظيره السعودى بنتيجة 3 / 0، وكندا بنفس النتيجة بينما خسر من كوريا 4 / 1 قبل أن يفوز على التشيك.

يضم منتخب الرجال محمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى، بالإضافة إلى يوسف عبد العزيز.