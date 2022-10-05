شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اجتماع زوم بين الأهلى وكاواسكى اليابانى لحسم صفقة مارسينيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن آخر تطورات المفاوضات بين الأهلى ونادى كاواسكى فرونتال اليابانى من أجل ضم البرازيلى مارسينيو، لاعب الفريق اليابانى للأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، وطلب النادى اليابانى زيادة قيمة المقابل المادى ورفضه تسديد قيمة الصفقة.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "بعد أن كان الأهلى قريباً من إنهاء صفقة مارسينو تفاجأ بإصرار النادى اليابانى على رفع قيمة الصفقة واشتراطه الحصول على القيمة كاش وليس بالتقسيط مما أربك مسئولى الأهلى".

ويضيف شوبير "تقريبا ناس ولاد حلال دخلوا فى الصفقة، الأهلى مخلص مع اللاعب ولكن يتبقى النادى وهيكون في اجتماع زوم بين الطرفين لحسم الأمور، خاصة أن القيد فى مصر آخره 10 أكتوبر، وقد تحسم الصفقة مقابل 2 مليون دولار".