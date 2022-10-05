شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء مودعاً جمهور الزمالك: دايما معايا وفى ضهرى طوال السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود علاء لاعب الزمالك السابق والمنتقل حديثاً إلى فريق الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة على توديع جمهور الفريق الأبيض، موجهاً الشكر لهم على وقوفهم بجانبه طوال السنوات الماضية التي ارتدى فيها قميص الفارس الأبيض.

وكتب علاء عبر صفحته على "إنستجرام" "فى البداية لازم أشكر الجمهور اللى كان دايما معايا وفى ضهرى طوال السنوات الماضية، شكرا جمهور الزمالك العظيم وهفتقدكم جدا.. بشكر مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضي منصور اللى كان داعم قوى ليا وأمير مرتضى وبشكر اللاعبين والجهاز الفنى".

وأضاف "إن شاء الله هبقي متواجد في نادي كبير بحجم وقيمة وشعبية نادى الاتحاد وجماهيريته العظيمة وشكرا للحاج محمد مصيلحى المخلص لناديه وإن شاء الله أقدر أساعدهم ويكون موسم خير للاتحاد وجماهيره وأتمنى التوفيق للجميع".

وواصل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد 2022_2023 بعد التعاقد مع اللاعب الدولى محمود علاء مدافع الزمالك لمدة موسم رياضى واحد على سبيل الإعارة.

ويمتلك محمود علاء خبرات كبيرة كمدافع دولى متميز بالدورى المصرى، ويطلق عليه المدافع الهداف، حيث نجح فى تسجيل "53" هدفا خلال مسيرته السابقة في جميع المسابقات التي شارك بها، وسبق له تمثيل أندية حرس الحدود ووادى دجلة والزمالك.

ورحب الصربى زوران المدير الفني، لزعيم الثغر بانضمام محمود علاء لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيدا بقدرات اللاعب الفنية وتميزه في ألعاب الهواء وأعتبره إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة بوصفه أحد المدافعين البارزين بالدورى المصرى.