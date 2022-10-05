شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تغادر القاهرة إلى ليبيريا لمواجهة كالون بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق الكرة بنادى فيوتشر، صباح اليوم الأربعاء، مطار القاهرة الدولى متجهة إلى ليبيريا، استعداداً لمواجهة كالون إف سى فى مباراة ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام يوم 9 أكتوبر الجارى، وأكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق نادى فيوتشر، إن ناديه يواجه أزمة قبل لقاءه الأفريقى المقبل أمام كالون السيراليونى، وقال عبد الكريم أن ملعب مباراة كالون أرضيته سيئة للغاية وهو من النجيل الصناعى.

وتأكدت جاهزية محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر للمباراة المقبلة، بعد تعافيه من إصابة الكدمة فى السمانة والتى تعرض لها خلال مشاركته فى إياب الدور التمهيدي الأول أمام بول الأغندى والتى انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وكان فيوتشر قد تأهل إلى دور الـ32 بعد تخطيه بول الأوغندى بهدف نظيف فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بدور الـ64.

من ناحية أخرى أعلن نادى كولورادو سبرينجس الأمريكى، عبر موقعه الرسمى عن انتقال مهاجمه الغينى حاجى بارى إلى فريق فيوتشر بداية من الموسم المقبل، وذلك فى إطار خطة فيوتشر لدعم صفوفه، ويشارك كولورادو سبرينجس في دوري الدرجة الثانية الأمريكي وخاض حاجى بارى صاحب الـ29 عاما 187 مباراة سجل خلالها 84 وصنع 22، كما أكد النادى فى بيانه، أن قيمة الصفقة الرسمية لن يتم الإفصاح عنها، وذلك طبقا لقوانين الاتحاد الأمريكى لكرة القدم، لكنها الصفقة الأعلى تاريخيا.