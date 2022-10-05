شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..محمود علاء فى مهمة جديدة على شط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمود علاء مدافع نادى الزمالك رحلة جديدة فى مشواره الكروى على شط الإسكندرية بعدما إنتقل إلى صفوف الإتحاد السكندرى على سبيل الإعارة ، حيث يمتلك محمود علاء خبرات كبيرة كمدافع دولى متميز بالدورى المصرى، ويطلق عليه المدافع الهداف، حيث نجح فى تسجيل "53" هدفا خلال مسيرته السابقة في جميع المسابقات التي شارك بها، وسبق له تمثيل أندية حرس الحدود ووادى دجلة والزمالك.

ووقع علاء على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، ومحمد سلامة عضو مجلس الإدارة.

وانضم محمود علاء لفريق الزمالك فى موسم ٢٠١٦/٢٠١٧ قادمًا من فريق وادى دجلة، بعد مفاوضات قوية ورغبة أكثر من فريق فى الحصول على خدماته، ولكن القلعة البيضاء نجحت فى حسم الصفقة لصالحها.

توهج وتألق محمود علاء بالقميص الأبيض ليصبح مدافعا بدرجة هداف ليكون قلب الدفاع وحائط صد لأي هجمات للمنافسين قبل أن يصل إلى مرمى الفريق الأبيض ، كل هذا جعله لا غنى عنه في الزمالك طوال الفترة الماضية ، ليقرر مسئولو القلعة البيضاء تجديد تعاقده 4 سنوات مقبلة وتحصينه من أي إغراءات مالية خارجية من الأندية الأخرى، خاصة بعد أن وصله أكثر من عرض للحصول على خدماته، إلا أن الجهاز الفنى يرى إستقر على إعارته مؤخرا .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمود علاء فى الصور التالية :