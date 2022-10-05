شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة محمد تحصد وصافة بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت الأمريكية أماندا صبحى ببطولة ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى استضافتها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت أماندا صبحى على المصرية فريدة محمد بنتيجة 3-1 فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-5, 11-3, 11-7.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات، والذى تغير نظامه ليصدر الاثنين بشكل أسبوعى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر السابع على التوالى، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببينى لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 حتى مارس الماضى.

بينما حافظت هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة على المركز الثانى عقب تتويجها مؤخرا ببطولة مصر الدولية للاسكواش، لتتراجع نور الشربينى لاعبة سبورتنج إلى المركز الثالث.