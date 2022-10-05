القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيرى حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم الأربعاء قبل السفر لتونس غداً الخميس، واستقر كولرعلى خوض ثلاث تدريبات في تونس قبل مباراة الاتحاد المنستيري، على أن يكون أول تدريبين في ملعب قريب من فندق الإقامة بتونس، ويقام المران الثالث والختامي للأهلي في تونس على ملعب المباراة. موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى تقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة.
ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.
وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش، انتهت بفوز الأهلي فى الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف وفى الثانية بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل سلبي فى المباراه الثالثة أمام الطلائع. حكم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري
أسند الكاف إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري إلى الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول.
ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، و تعادل في مواجهتين.القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيريتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.