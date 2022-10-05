شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيرى حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم الأربعاء قبل السفر لتونس غداً الخميس، واستقر كولرعلى خوض ثلاث تدريبات في تونس قبل مباراة الاتحاد المنستيري، على أن يكون أول تدريبين في ملعب قريب من فندق الإقامة بتونس، ويقام المران الثالث والختامي للأهلي في تونس على ملعب المباراة. موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى تقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.