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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام مساء اليوم الأربعاء عدة مباريات في ختام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة .

ويشهد اليوم الأربعاء إقامة عدة مباريات قوية في دوري الأبطال، أبرزها ضد ميلان وريال مدريد أمام شاختار.

وشتهد بطولة أفريقيا لكرة اليد صداما مصريا تونسيا مزدوجا حيث يلتقي الأهلي مع الترجي، والزمالك ضد الأفريقي.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

تشيلسي × ميلان.. 9 مساء.. beIN Sports 1 HD Premium

× شاختار.. 9 مساء.. beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي × كوبنهاجن.. 9 مساء.. beIN Sports HD Xtra 1

إشبيلية × بروسيا دورتموند.. 9 مساء.. beIN Sports HD 2 English

بنفيكا × باريس سان جيرمان.. 9 مساء.. beIN Sports 3 HD Premium

الأهلي × الترجي.. 2.30 ظهرا.. صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد على "فيس بوك"

الزمالك × الأفريقي.. 6.30 مساء.. صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد على "فيس بوك"

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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