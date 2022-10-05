شكرا لقرائتكم خبر عن فلامبو البوروندى يصل القاهرة الجمعة لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر وصول فريق فلامبو البوروندى إلى القاهرة، مساء يوم الجمعة، استعدادًا لخوض مواجهتى الزمالك "الذهاب والإياب"، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويصل الفريق البوروندى إلى القاهرة مساء الجمعة، على أن يخوض تدريبات خفيفة ويخوض تدريبه الأساسى يوم السبت، حيث تقام مباراة الذهاب على استاد برج العرب يوم الأحد.

وكان الفريق البوروندى حدد تنزانيا لاستضافة مباراة الذهاب أمام الزمالك، وعرض مسئولو الزمالك على الفريق البوروندى استضافة اللقاءين فى القاهرة، وهو ما وافق عليه مؤخرًا مسئولو نادى فلامبو.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على فلامبو دو سنتر البوروندي فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل التاسع من أكتوبر الجارى.