شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الترجى..و الزمالك مع الإفريقى التونسى فى أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريقا " الأهلى والزمالك"، اليوم الأربعاء، رابع مواجهاتهما فى مشوار تمثيل مصر فى بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقامة فى تونس، والمقرر أن تستمر حتى 9 أكتوبر. ويلتقى الأهلى مع الترجى التونسى فى الثانية ظهرا ، بينما يلتقى الزمالك مع الأفريقى التونسى فى السادسة مساءً.

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره فاب الكاميرونى 43/21، فى إطار ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية أول أمس قبل الجصول على راحة بعد الفوز على كلا من رد ستار الايفوارى فى اول مواجهاته على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته. بينما نجح الأهلى فى الفوز على كلا من ، فلاورز البنينى ثم عين توتة الجزائرى و أخيرا جى أس كى الكونغولى .

ويخوض الأهلى والزمالك منافسات البطولة بدوافع مختلفة، ويطمح الفارس الأبيض فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أنه يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث توج باللقب 12 مرة من قبل.

أما الأهلى فيسعى لرد اعتباره، خاصة فى ظل خسارة السوبر المحلى فى بداية الموسم من الزمالك على صالة حسن مصطفى، لا سيما أن الأهلى يحاول الاستفادة القصوى من هذه البطولة قبل المشاركة فى السوبر جلوب شهر أكتوبر المقبل.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.

بينما حصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016.