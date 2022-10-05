شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح برونو سافيو تعليمات ومهام جديدة في تدريبات الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى بمنح البرازيلي برونو سافيو صانع العاب الفريق الجديد، تعليمات ومهام خاصة خلال التدريبات الأخيرة.

ويرغب كولر فى رفع معنويات وتحفيز لاعبه البرازيلى من أجل تقديم عروض قوية فى الفترة القادمة تساعده على منافسة زملائه بالفريق لحجز مكانا أساسيًا فى تشكيلته قبل بداية الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد خاض تدريبات إضافية فى الأيام الماضية بناءًا على تعليمات مدربه السويسرى منها الجري حول الملعب لزيادة اللياقة البدنية بجانب التسديد علي المرمي من مسافات بعيدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية حيث فاز على بتروجيت 5-1 وعلي أسوان2-1 وتعادل مع فريق طلائع الجيش بدون أهداف.