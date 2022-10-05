شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب أندية الممتاز بسداد 575 ألف جنيه قبل اجراء قرعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاطب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بسرعة سداد مبلغ 575 ألف جنيه في خزينة اتحاد الكرة قبل إجراء قرعة الموسم الجديد والتي تحدد لها بشكل مبدئي يوم 10 أكتوبر الجاري.

وطاب اتحاد الكرة سداد المبلغ الذي يعتبر نصف مستحقات الحكام عن الموسم القادم، حيث نصت لائحة الموسم الجديد على تحمل كل ناد مبلغ مليون و150 ألف جنيه قيمة مستحقات الحكام على أن تسدد نصف القيمة قبل انطلاق المسابقة والنصف الآخر في فترة القيد الشتوي.

وشدد اتحاد الكرة على الأندية أن قرعة الدوري لن تقام قبل أن تسدد جميع الأندية مستحقات الحكام وتوضع في خزينة الاتحاد لمنع الأزمات المتكررة كل موسم والتي تتعلق بمطالبة الحكام بمستحقاتهم المتأخرة.

وكشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم الاتفاق مع كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، على توقيع غرامة 25 ألف جنيه على اللاعبين الذين يذهبون للحكم بعد نهاية الشوط أو المباراة للاحتجاج على قراراته.