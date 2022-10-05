شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه طلائع الجيش ودياً اليوم استعداداً لانطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال اليوم الأربعاء أولى مبارياته الودية بمعسكره المغلق بالاسماعيلية مع الاسماعيلى للإطمئنان على كافة اللاعبين والوصول إلى أنسب تشكيلة أساسية قبل الدوري.

وكان الطلائع قد دخل معسكر مغلق بالإسكندرية خاض خلاله عدة مباريات ودية لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل أن يخوض وديتين بالقاهرة أمام الاهلى انتهت بالتعادل السلبى وأمام الداخلية انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية حددوا يوم 16 أكتوبر الجارى موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الإسماعيلي قد دخل معسكرا مغلقا خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتي مساء الأحد – تخلله مباراتين وديتين ضد العبور والسكة الحديد استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيلاقى البنك الاهلى ودياً في 10 أكتوبر الجارى على ملعبه بالإسماعيلية.