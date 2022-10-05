شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه البنك الأهلى وديا اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، فريق البنك الأهلى وديا، ضمن المعسكر المغلق الذى يخوضه الفريق السكندري استعدادا للموسم الجديد.

ويتبقى لسموحة 3 مواجهات خلال معسكره الإعدادى للموسم الجديد أمام كل من: البنك الأهلى "5 أكتوبر" والمصرية للاتصالات "7 أكتوبر"، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر الجارى.

وتعادل فريق سموحة مع فريق المصرى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما أمس الثلاثاء على استاد برج العرب، تقدم مروان حمدى المنتقل من سموحة للمصرى، للفريق البورسعيدى أولا وتعادل أحمد مصطفى القادم من الإسماعيلى، لسموحة فى الشوط الثانى، لتنتهى المباراة بهدف لمثله.

وكان فريق سموحة تعادل مع فريق طنطا أحد أندية القسم الثاني بدون أهداف، كما تعادل مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله.

ويبحث حاليا مسئولو سموحة عن صفقات تعوض رحيل أبرز اللاعبين، مثل المغربى عبد الكبير الوادى الذى انتقل لفيوتشر، ومحمد كناريا الذى انتقل لسيراميكا، ورجب نبيل الذى رحل لسيراميكا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وتعاقد سموحة مع كل من النيجيري أجايي من النصر، والفلسطيني محمد رشيد من بيرسيب الأندونيسي، وأحمد عيسى من الخريطيات، وأحمد السعدني من البنك الأهلي، وأحمد حامد شوشة من المصري، وأحمد عبد العزيز من إنبي، وإسلام كانو من بتروجت، ومحمود الملك من أبوقير للأسمدة، وأحمد حسين من النصر، ومحمد عصام من لافينا، وبسام وليد من دجلة، وأحمد مصطفى من الإسماعيلى.