شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الميناء اليمنى فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي اليوم فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره الميناء اليمنى فى أولى جولات البطولة العربية للسلة والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى.

ويتواجد فريق رجال سلة الأهلي بالمجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.

وتضم قائمة الفريق الاحمر بالبطولة كل من سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

ويترأس بعثة الاهلى فى البطولة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى

ويشارك فى البطولة من مصر أيضا فريق سلة الاتحاد السكندرى .