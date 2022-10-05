شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب زيادة أعداد جماهيره أمام الاتحاد المنستيرى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولي الأمن من أجل الموافقة على زيادة عدد جماهيره في مباراته ضد الاتحاد المنستيرى في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في بداية الموسم وتحفيز اللاعبين على تقديم مستوى مغاير عن الموسم الماضى.

ويضغط مسئولو النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية الحصول على دفعة معنوية هائلة في إنطلاقة الموسم وعدم الاكتفاء بـ5 آلاف مشجع حيث يرغب مسئولي القلعة الحمراء في حشد أكبر عدد من الجماهير لدعم لاعبي الأهلي في هذه المباراة الهامة في مشوار الأهلي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال.

تأتي رغبة مسئولي الأهلي في زيادة عدد الجماهير بمباراة الذهاب، لاسيما وأن مباراة الذهاب ستشهد حضور جماهيري غفير من جماهير بطل تونس وهو ما يرغب في أن يتم مراعاته من قبل الجهات المختصة في تحديد عدد الجماهير الحمراء التي ستحضر موقعة الاياب المقرر إقامتها أحدأيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.