شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه الترسانة ودياً اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا اليوم الأربعاء فريق الترسانة، فى ثانى لقاءته الودية استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ويختتم فاركو ودياته بمواجهة فريق الداخلية يوم 9 أكتوبر الجاري، ضمن معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة.

ويقيم نادي فاركو معسكرًا مغلقًا فى أحد الفنادق بالقاهرة والذي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

ويسعى نونو ألميدا لخوض عدد من المباريات التجريبية لتجهيز فريق فاركو بالشكل الأمثل لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.