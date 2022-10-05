شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه الترسانة ودياً اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
ويختتم فاركو ودياته بمواجهة فريق الداخلية يوم 9 أكتوبر الجاري، ضمن معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة.
ويقيم نادي فاركو معسكرًا مغلقًا فى أحد الفنادق بالقاهرة والذي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد.
ويسعى نونو ألميدا لخوض عدد من المباريات التجريبية لتجهيز فريق فاركو بالشكل الأمثل لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.
وضع البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني لفاركو ، برنامجاً لتجهيز الثنائي عمرو جمال وسيف تيرى لاعبى الفريق بعد انتظامهما فى التدريبات الجماعية عقب العودة من قطر بعد الخضوع للمرحلة النهائية من التأهيل.
ويعكف البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفاركو على تجهيز الثنائي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد من الدوري الممتاز.
وكان سيف تيري قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب بلاده أمام المغرب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما تعرض عمرو جمال لإصابة بمواجهة الإسماعيلي بالجولة 12 من الدوري الممتاز الموسم الماضي.