شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقعنا خلال التقرير الآتي تشكيل نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره نادي شاختار الأوكراني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023.

مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي شاختار الأوكراني اليوم الأربعاء والموافق 5 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستقبل شاختار على ملعبه

ويحتضن ملعب السانتياجو برنابيو معقل الفريق الإسباني أحداث مباراة ريال مدريد وشاختار المقرر إقامتها مساء اليوم لهذه النسخة 2022-2023.

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق أحداث اللقاء بين ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء تشكيل نادي ريال مدريد الإسباني المتوقع أمام نظيره نادي شاختار الأوكراني في مشوار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذه النسخة.

تشكيل ريال مدريد أمام شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس.