شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم عن موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023 والمقرر إنطلاقها مساء اليوم الأربعاء.

ونقدم لكم خلال التقرير الآتي موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023 بالإضافة إلى القنوات الناقلة بعد أن تساءل عنها الجميع.

موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ع في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وتنقل أحداث مباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسعى ريال مدريد إلى الفوز في مباراته أمام شاختار من أجل تعويض جماهيره بعد التعادل الذي حصل عليه في الدوري الإسباني خلال آخر مباراة خاضها.