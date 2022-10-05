شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، واقتنص نادي الزمالك بطاقة تأهله من نظيره إيلكت التشادي، بعد فوزه عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي. موعد مباراة الزمالك و فلامبو دو سنترومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأحد الموافق التاسع من أكتوبر الجارى. مواجهات الزمالك مع أندية بوروندى قبل لقاء دور الـ32 الزمالك، تقابل مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

ففي موسم 85 التقى الزمالك مع فيتال فى ربع نهائي بطولة أفريقيا وفاز 5-3 بمجموع المباراتين، وفى موسم 86 التقى الزمالك مع إنتر كلوب بالدور ربع النهائي أيضاً وخطف تذكرة التأهل بمجموع المباراتين 3-1 ، وفى موسم 2007 تقابل الزمالك مع فيتال أو بالدور التمهيدى وفاز الفارس الأبيض5-1 بمجموع المباراتين.

نجح الزمالك، فى الاتفاق مع سفير بوروندى فى مصر، على خوض مباراتي فلامبو البوروندى فى مصر فى إطار مباريات دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وزار مرتضى منصور السفير فى سفارة بوروندى فى مصر، واتفق على كل البنود التى طلبها الجانب البوروندى لكى ينقل مباراة الذهاب من تنزانيا إلى مصر بعد موافقة رئيس الزمالك على تلبية رغباتهم.

واستقبل مرتضى منصور سفير بوروندى داخل نادى الزمالك وقاما بتوقيع عقود نقل المباراة، وأهدى رئيس الزمالك للسفير شعار وقميص ودرع النادى للسفير خلال زيارته للنادى.

يذكر أن فريق فلامبو دي سنتر البروندي قد تأهل لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.