شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى تدريباته اليوم قبل السفر لتونس لملاقاة الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيرى حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم الأربعاء قبل السفر لتونس غداً الخميس، واستقر كولرعلى خوض ثلاث تدريبات في تونس قبل مباراة الاتحاد المنستيري، على أن يكون أول تدريبين في ملعب قريب من فندق الإقامة بتونس، ويقام المران الثالث والختامي للأهلي في تونس على ملعب المباراة.

تدور اتصالات مكثفة في الآونة الأخيرة بين الاهلى والسفارة المصرية في تونس لإنهاء كافة إجراءات سفر البعثة الخميس المقبل وإقامتها، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق في مهمته بمستهل مشواره في البطولة.

وقرر مجلس الاهلى تكليف العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق التي تسافر إلى تونس لخوض مباراة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام الاحد المقبل .