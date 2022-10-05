ماني: كريم بنزيما يستحق الكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يرى المحترف السنغالي بصفوف بايرن ميونخ الألماني، ساديو ماني أن المهاجم الفرنسي لفريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما يستحق الكرة الذهبية.

وردّ ماني، على مراسل كنال بلس الفرنسية بخصوص اقتراب كريم بنزيما من الفوز بها، بعد مباراتهم أمام نظيرهم فيكتوريا بلزن التشيكي بقوله:"كريم بنزيما يستحق الكرة الذهبية فقد أدى موسمًا كبيرًا مع ريال مدريد.. أعتقد ذلك بصدق".

وتطرق ماني في تصريحات للموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا لمسيرة بايرن ميونخ في المسابقة القارية بقوله:"بدأنا مباراة فيكتوريا بلزن بصورة جيدة من البداية للنهاية وصنعنا العديد من الفرص وسجلنا 5 أهداف لذا استحقينا الفوز".

وردّ اللاعب السنغالي على تواجده كجناح أيسر في المباراة بقوله:"ليس بالجديد بالنسبة لي فقد لعبت طيلة حياتي كجناح أيسر وأيضًا كمهاجم، دائمًا أحاول أن أفعل كل ما في وسعي للفريق وسأعمل بصورة أقوى في كل يوم لمساعدة الفريق والنادي".

وأتم اللاعب صاحب الـ 30 عامًا تصريحاته بقوله:"حققنا الفوز الثالث على التوالي بدوري أبطال أوروبا أعتقد أنها بداية جيدة جدًا بالطبع فقد فزنا في الثلاث مباريات ونحاول الفوز في جميع المباريات فهذا هو هدفنا وندرك أن الأمر صعبًا".

وفاز بايرن ميونخ بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء يوم أمس الثلاثاء بنظيره فيكتوريا بلزن ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 9 في صدارة مجموعته، فيما يتذيل فريق فيكتوريا بلزن المجموعة بدون رصيد.