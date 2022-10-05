شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد صلاح على أعتاب إنجازين بعد ديربي ليفربول ضد رينجرز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بات النجم المصري محمد صلاح مهاجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب إنجازين تاريخيين على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدفا، ليساهم في فوز ليفربول على جلاسجو رينجرز بهدفين دون رد، في موقعة الديربي البريطاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح بات ثالث أكثر لاعب يسجل أهدافا لصالح أحد الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا برصيد 35 هدفا، بفارق هدف عن الثنائي، الإيفواري ديدييه دروجبا بقميص تشيلسي، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي (36 هدفا).

أيضا، اقترب محمد صلاح من احتلال صدارة ترتيب اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا في دوري أبطال أوروبا، وذلك على مدار تاريخ المسابقة، حيث رفع الدولي المصري رصيده إلى 42 هدفا.

وبات صلاح على بعد هدفين فقط من الإيفواري ديدييه دروجبا صاحب صدارة هذه القائمة بواقع 44 هدفا.

ويأتي خلفهما النجم الكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة وانتر ميلان وتشيلسي السابق بـ33 هدفا، والسنغالي ساديو ماني المنتقل حديثا من ليفربول إلى بايرن ميونخ (25 هدفا).