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محمد صلاح على أعتاب إنجازين بعد ديربي ليفربول ضد رينجرز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بات النجم المصري محمد صلاح مهاجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب إنجازين تاريخيين على صعيد مسابقة .

 

وسجل محمد صلاح هدفا، ليساهم في فوز ليفربول على جلاسجو رينجرز بهدفين دون رد، في موقعة الديربي البريطاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح بات ثالث أكثر لاعب يسجل أهدافا لصالح أحد الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا برصيد 35 هدفا، بفارق هدف عن الثنائي، الإيفواري ديدييه دروجبا بقميص ، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي (36 هدفا).

 

أيضا، اقترب محمد صلاح من احتلال صدارة ترتيب اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا في دوري أبطال أوروبا، وذلك على مدار تاريخ المسابقة، حيث رفع الدولي المصري رصيده إلى 42 هدفا.

وبات صلاح على بعد هدفين فقط من الإيفواري ديدييه دروجبا صاحب صدارة هذه القائمة بواقع 44 هدفا.

 

ويأتي خلفهما النجم الكاميروني صامويل إيتو مهاجم وانتر ميلان وتشيلسي السابق بـ33 هدفا، والسنغالي ساديو ماني المنتقل حديثا من ليفربول إلى بايرن ميونخ (25 هدفا).

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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