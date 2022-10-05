شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يختتم استعداداته لمواجهة الأردن وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للكرة النسائية تدريبات اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الأردن وديًا غدا الخميس في تجربة ودية يسعى من خلالها الجهاز الفني بقيادة محمد كمال لوضع لمساته الأخيرة، قبل بداية مشوار التصفيات الإفريقية القادمة.

وانضمت اللاعبات المحترفات في الخارج للمعسكر الذي انطلق السبت الماضي استعدادا لمواجهتي الأردن الوديتين المقرر لهما 6 و 9 أكتوبر الجاري، وشاركت اللاعبات سارة عصام لاعبة الباستي الإسباني، وسارة إسماعيل سيلجادو لاعبة نادي برشلونة الإسباني، وسامية أدم لاعبة نادي نابولى الايطالي وشروق السيد لاعبة كلوج الروماني، ومها الدمرادش لاعبا أرادا سبور الروماني، في التدريبات الجماعية للمنتخب خلال المعسكر المغلق.

وأختار الجهاز الفنى للمنتخب من الدوري المصري كلا من، بسنت عبد العزيز وهيام عبدالحفيظ وأمنية محمود ومهيرة على ومايا إيهاب وسمر عادل وياسمين سمير وحلا مصطفى وفرح سمير، وإنجى عطية وهند اسماعيل، وأمينة أحمد وراندا خليل وأمنية سمير، ونورهان سالم، وإيمان حسن ونورا خالد ومنه طارق وسالى منصور.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كلا من مروة الحواط مدربًا عامًا ومحمد عرفات مدربًا لحراس المرمى والدكتورة إيمان كمال طبيب الفريق وميريت مونيس أخصائى العلاج الطبيعى وراما جويلى المدير الإدارى وسونيا سيد إدارى المنتخب.