شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون أكينولا الأجنبى رقم 76 فى تاريخ الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح البنينى سامسون أكينولا لاعب الزمالك الجديد القادم من كاركاس الفنزويلي، الأجنبى رقم 76 فى تاريخ نادى الزمالك على مر العصور.

وأصبح سامسون أكينولا ثالث لاعب أجنبى يتعاقد معه الزمالك فى الميركاتو الحالى، بعدما نجح فى ضم المغربى زكريا الوردى والسنغالى إسماعيلا نداى، كما أصبح اللاعب الثانى فى تاريخ نادى الزمالك الذى يحمل الجنسية البنينية، حيث سبق أن لعب البنينى رزاق أوموتويوسى فى صفوف الزمالك من قبل فى عام 2011 /2012.

وجاءت قائمة أجانب الزمالك الـ76 كالتالى: على محسن "اليمن"، ألدو ستيلا "إيطاليا"، عمر النور "السودان"، سمير محمد على "السودان"، نوح آدم "السودان"، محمد طاهر "السودان"، هاشم إبراهيم "السودان"، الرشيدى العبيدي "السودان"، أدولف "غانا"، هنرى طومسون "غانا"، عبد المنعم الصياد "السودان"، إسماعيل سكوندو "السودان"، إيمانويل كوارشي "غانا"، مصطفى نجم "فلسطين"، إيمانويل أمونيكي "نيجيريا"، هارونا يوسف "غانا"، آكى أكشندي "نيجيريا"، عثمانو صومانو "مالي"، جوى أوتشيري "غانا"، وليام إنجاجا "كينيا"، لاود أوسكار "غانا"، قاسى سعيد "الجزائر"، رامى شعبان "السويد"، موسى توري "بوركينا فاسو"، إسماعيل كوليبالي "مالي"، ألفيس روبين "نيجيريا"، كريستوفر "نيجيريا"، آندى شيكو "نيجيريا"، أحمد فيليكس "غانا"، ألفريد موالي "زامبي"، صالح سدير "العراق"، مارك مبواه "الكاميرون"، كينجسلى أيكي "نيجيريا"، إديسون سوزا "البرتغال"، جونيور "غانا"، كينج ساني "نيجيريا"، طارق الجرموني "المغرب"،جان جاك تيزي "ساحل العاج"، يامن بن زكري "تونس"، وسام العابدي "تونس"، خالد سعد "الأردن"، ريكاردو "البرازيل"، جونيور أجوجو "غانا"، كوفى أوليه "ساحل العاج"، ريمى أديكو "ساحل العاج"، إبراهيم رحيم أيو "غانا"، حسين ياسر المحمدي "قطر"، أبو كوني "ساحل العاج"، عماد محمد "العراق"، محمد أمين عودية "الجزائر"، كريم الحسن "غانا"، رزاق أوموتويوسي "بنين"، أليكسيس مندومو "الكاميرون"، عبد الله سيسي "بوركينا فاسو"، دومينيك دا سيلفا "موريتانيا"، محمد كوفي "بوركينا فاسو"، معروف يوسف "نيجيريا، إيمانويل مايوكا "زامبيا"، ستانلى أوهاويتشي "نيجيريا"، بنجامين أشيمبونج "غانا"، كابونجو كاسونجو "الكونغو الديمقراطية"، رزاق سيسيه "ساحل العاج"، مؤيد العجان "سوريا"، علاء الشبلي "سوريا"، نانا بوكو "غانا"، حمدى النقاز "تونس"، حميد أحداد "المغرب"، فرجانى ساسي "تونس"، خالد بوطيب "المغرب"، أشرف بن شرقي "المغرب"، محمد أوناجم "المغرب"، حمزة المثلوثي "تونس"، المغربى زكريا الوردى، والسنغالى إسماعيلا نداى، وأخيرا البنينى سامسون أكينولا.