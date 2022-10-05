شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيرى حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم الأربعاء قبل السفر لتونس غداً الخميس، واستقر كولر على خوض ثلاث تدريبات في تونس قبل مباراة الاتحاد المنستيري. موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري الابطال الافريقى وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة الاحد المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلى نظيره الاتحاد المنستيرى فى مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر فى القاهرة.

الأهلى الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقياالأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت و ٱسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراه الثالثة أمام الطلائع.