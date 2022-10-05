شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة في السان سيرو.. أهداف غير محتسبة وطرد لم يهتم به أحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت أحداث مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس والموافق 4 أكتوبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023.

نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وانتهت أحداث مباراة إنتر ميلان وبرشلونة بهدف مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس على ملعب السان سيرو.

وفاز إنتر ميلان وبرشلونة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023 بهدف مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي جمع بينهما وأحرز تشالهو أوجلو.

رأي التحكيم في مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لما قاله ‏ادواردو ايتورالدي الخبير التحكيمي بإذاعة كادينا سير الإسبانية: "كان يجب طرد شالهانوجلو بسبب تدخله على بوسكيتس، بالإضافة لضربة الجزاء بسبب لمسة اليد".

كنا أكد ايدواردو خلال حديثه على أنه هناك ضربة جزاء لمصلحة ليفاندوفسكي بسبب الدفع.