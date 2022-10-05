شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه أهلى حلب فى افتتاح البطولة العربية للسلة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة رجال اليوم والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى.

ويلتقى اليوم الاتحاد السكندرى مع نظيره أهلى حلب السورى فى أول مباريات البطولة التى بشارك فيها 16 فريقا .

ويشارك بالبطولة من مصر فريقا الاهلى والاتحاد السكندرى، حيث يشارك الاهلى بصفته حامل اللقب فى النسخة الماضية .

ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب كل من مدينة البليدة الجزائرى، والميناء اليمنى، والميناء اليونانى، واتحاد ألفتح المغربى.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.

ويلتقى اليوم الاتحاد السكندرى مع نظيره أهلى حلب السورى فى أول مباريات البطولة التى بشارك فيها 16 فريقا .