شكرا لقرائتكم خبر عن برزنتيشن توجه الشكر للإسماعيلى بعد تجديد عقد البث الفضائى ووكالة بيع الحقوق التجارية والتسويقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة برزنتيشن سبورت، برئاسة سيف الوزيري، بيانا توجه خلاله بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وجماهيره بمناسبة تجديد عقد البث الفضائي ووكالة بيع الحقوق التجارية والتسويقية.

وجاء نص البيان كالتالى: "تتقدم شركة برزنتيشن سبورت وشركة المتحدة للرياضة بالشكر للنادي الإسماعيلي وجماهيره العظيمة ومجلس إدارته برئاسة المهندس يحيى الكومي -رئيس مجلس الإدارة- وأعضاء مجلس إدارته المحترمين على ثقتهم الغالية بتجديد عقد البث الفضائي ووكالة بيع الحقوق التجارية والتسويقية، وذلك لقيمة النادي الشعبي الكبير الدراويش".

وأضاف البيان: "وتؤكد شركة برزنتيشن سبورت أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأندية الشعبية، وتراعى ذلك تماماً في العقود المبرمة بين الأندية، وستظل داعمة للرياضة والأندية المصرية، وتتمنى الشركة دوام التوفيق للأندية المصرية خلال هذا الموسم الكروي 2022-2023".