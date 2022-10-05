شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نهائى أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، منافسات الدور النهائي ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتلتقى فريدة محمد فى مباراة الدور النهائى، مع الأمريكية أماندا صبحى، في منافسات السيدات، بينما يلتقى مروان الشوربجى مع شقيقه الإنجليزى محمد الشوربجى في منافسات الرجال.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش فى الأسبوع الجارى من شهر أكتوبر، وتقدم النيوزلاندى بول كول إلى المركز الأول فى صدارة التصنيف، بينما تراجع على فرج لاعب أندية وادى دجلة إلى المركز الثانى.

وحافظ مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى، على التصنيف الثالث، وتقدم البيروفى دييجو إلياس للمركز الرابع.

بينما تراجع الإنجليزى محمد الشوربجى للمركز الخامس، واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز السادس، وحافظ مازن هشام لاعب وادى دجلة على تواجده فى المركز الثامن، وواصل مروان الشوربجى تواجده فى المركز التاسع.